Hospital de Porto Alegre confirma surto de Covid-19





O Hospital Conceição, em Porto Alegre, confirmou, nesta segunda-feira (1º), que há um surto de Covid-19 na unidade. Ao menos 67 pessoas testaram positivo para o vírus.

Conforme o hospital, do total de infectados, 62 são pacientes e cinco são funcionários. Os casos estão sendo monitorados desde o dia 16 de agosto, período em que pacientes buscaram a unidades após apresentarem problemas respiratórios.

A unidade afirmou que a cepa que circula é de baixo risco, porém, contagiosa. Por conta da situação, protocolos foram adotados como redução de circulação de pessoas. No caso de visitas, cada paciente só poderá ter um acompanhante, que deve usar máscara.