Homem teria sido morto por filmar criminosos durante ataques em Araçatuba

As outras duas vítimas fatais foram uma mulher e um outro homem, que teria vindo à óbito em confronto com a polícia por um área rural da cidade.

"Temos uma pessoa que me parece que foi deixar a esposa no local de trabalho e retornou ao centro onde se concentrou a ação dos criminosos para filmar toda a ação. Me parece, são informações preliminares, que os bandidos identificando que ele estava filmando acabaram por matá-lo", disse o capitão Alexandre Guedes em entrevista à Globonews.

