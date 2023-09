Homem "surta" e decepa mão de idoso com foice

Marlon Damasceno Lopes foi preso após decepar a mão de Luiz Soares de Sousa, 81, com uma foice, na Comunidade Patuá, na última quarta-feira (6), no Pará. No momento do ataque, a vítima estava descansando em uma rede na frente de casa.

Segundo a polícia, o idoso havia acabado de chegar do roçado no terreno onde mora com o filho, quando decidiu deitar, depois do almoço, em uma rede debaixo de uma árvore.

Minutos depois, o filho ouviu os gritos de Luiz e já o encontrou com a mão pendurada repleta de sangue. A vítima foi socorrida e contou que um homem, que parecia estar em surto psicótico, o atacou com uma foice.

Marlon fugiu, mas foi alcançado por populares e amarrado a uma árvore até a chegada da polícia. Conforme as informações repassadas, essa não é a primeira vez que ele ataca uma pessoa usando uma foice. Luiz sobreviveu ao ataque, mas a equipe médica não conseguiu salvar a mão dele.