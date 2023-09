Casal faz sexo em janela de prédio com vista para estádio lotado

Um casal foi visto fazendo sexo na janela de um apartamento com vista para um estádio lotado enquanto o Ceará estava enfrentando o Londrina na noite de quarta-feira (6) pela Série B do Campeonato Brasileiro, em Fortaleza.

A multidão que assistia à partida se distraiu quando notou a atividade do casal na janela próxima ao Estádio Presidente Vargas. Cerca de 17,8 mil torcedores estavam presentes no local naquele momento.

Vários torcedores ficaram surpresos com a cena e alguns deles registraram o incidente em vídeo, compartilhando as imagens com comentários e narração.

Enquanto isso, dentro de campo, o Ceará derrotou o Londrina por 3 a 1, aproximando-se do G4 na Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o artigo 233 da Constituição, o ato sexual em público é considerado obsceno. No entanto, a classificação de um ato como obsceno pode variar dependendo de quem o avalia, julga e acusa, além de ser influenciada pelo contexto e interpretação moralista e cultural. No caso específico do ato sexual flagrado pelos torcedores, é mais difícil enquadrá-lo como obsceno, já que ocorreu dentro de uma residência.