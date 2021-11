Homem surta após não conseguir comprar gasolina e é baleado por policial

Um homem, de 33 anos, foi baleado no braço após surtar em posto de combustíveis por não conseguir comprar gasolina. Ferido, o homem foi levado pela polícia ao hospital, mas como ainda estava agressivo na unidade hospitalar, um policial atirou nele. O caso aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Conforme informações do G1, o homem estava acompanhado de um idoso de 60 anos, e foram até um posto de combustíveis para comprar gasolina no galão, mas como o recipiente não tinha o selo do Inmetro, o subgerente do local disse que não podia vender.

Revoltado, o homem socou o subgerente no rosto, na cabeça e costelas, que correu para dentro do vestiário e trancou a porta, que era de vidro. O suspeito o perseguiu e quebrou a porta, cortando seu braço. O rosto do subgerente também ficou ferido com o vidro.

A polícia capturou o homem e o levou ao hospital, mas ele ainda estava muito nervoso, ameaçava os policiais. Um dos agentes atirou no braço do homem. Ele está sob escolta policial, e após passar por cirurgia, será levado à delegacia.