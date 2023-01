Homem sofre golpe ao tentar comprar iPhone pela metade do preço na internet

Um morador de São Vicente, no litoral de São Paulo, caiu em um golpe ao tentar comprar pela internet um iPhone 11 por quase metade do preço atual de mercado. Após depositar R$ 2 mil, o suposto vendedor o bloqueou, tanto no aplicativo de mensagens por onde fizeram as negociações quanto em outras redes sociais.

Anderson Ribas, de 30 anos, conta que comprou o celular na última terça-feira (10), pelo Instagram. O celular de 64 gigabytes (GB) já estava com frete incluso no valor, segundo ele.

O fato da empresa ter informado que realizava entregas para todo o Brasil foi determinante para que ele optasse por ela.

O titular da conta se tratava do próprio vendedor, que informou que o despacho seria feito até as 16h do mesmo dia, mas o aparelho celular não chegou ao endereço de entrega.

Por volta das 19h, ele chegou a mandar novas mensagens ao suposto vendedor, mas já estava bloqueado no aplicativo de conversas e também no Instagram da empresa.

O caso deve ser investigado.