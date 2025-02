Homem multado em R$ 20 mil por morte de onça-parda diz que não sabe como irá pagar

As multas se dividem em três valores, sendo R$ 3 mil por praticar ato de abuso, ferindo uma onça-parda em atividade de caça irregular, R$ 5 mil por caçar uma onça-parda, sem autorização do órgão ambiental competente e R$ 12 ml por praticar ato de maus-tratos a quatro cachorros utilizados na atividade de caça de onça.

Além dos dois, a pessoa que estava filmando, que é irmã de Eula, também foi multada no mesmo valor. Fiscais do Ibama também retiraram os cachorros da família por conta de maus-tratos.

“Não sei como vou pagar”, disse Manoel na entrevista. O crime ocorreu no dia 16 de dezembro de 2024. As imagens do ataque foram divulgadas nas redes sociais. Nas cenas, é possível ver o momento em que a mulher atira na onça, e em seguida o animal é atacado por cachorros da família.

