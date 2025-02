Cármen Lúcia diz que medidas sobre redes exigem atenção por impacto no voto

Cármen Lúcia ainda afirmou que os preparativos tanto para as eleições gerais de 2026 quanto para as eleições municipais de 2028 já estão em andamento.

"É preciso impedir que possam prosperar a violência, a agressão, e o medo. Não vivemos tempos fáceis, se é que algum tempo foi fácil. Mas hoje temos mais instrumentos democráticos e temos a enorme vontade das instituições democráticas brasileiras de fazer com que a Constituição Federal seja aplicada na harmonia entre os Poderes, para superar nossas vulnerabilidades com coragem e serenidade", disse.

A chefe da corte eleitoral ressaltou que essa liberdade de votar deve ser acompanhada de informações corretas. "As liberdades [devem vir] com informações corretas para que a expressão seja uma manifestação de liberdade, não exposição manipulada de ódios e violências", disse.

"Cada inovação tecnológica, principalmente cada nova medida adotada sobre redes sociais, são objeto de atenção e cuidado muito especial desta casa, pela repercussão que pode ter sobre o direito e as liberdades, principalmente a liberdade de se informar com eficiência e de votar", disse a presidente do TSE.

A fala fez parte do discurso na sessão de abertura do ano na corte eleitoral nesta segunda-feira (3).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.