Após discussão, Diogo leva Aline e Vinícius ao cinema no BBB 25

SÃO PAULO, SP- (FOLHAPRESS) - Após perceberem que a indicação de Aline para o paredão pegou mal dentro da casa, Diogo e Vilma resolveram convidar a sister e sua dupla, Vinícius, para uma sessão de cinema na tarde desta segunda-feira (3).

Segundo Vilma, o convite foi um pedido de desculpas pela indicação. Vinícius, porém, não comprou a ideia. "Uma coisa não anula a outra", falou ele mais tarde para Eva e Renata.

Às aliadas, Vinícius confidenciou que aceitou o convite para não chatear ainda mais a amiga Aline: "Me senti desconfortável em ter ido para o cinema com ele. Uma coisa [cinema] não anula a outra [indicação]. Mas eu não queria parecer hipócrita e falar 'eu não quero ir'. Sei que a Aline queria muito ir."

Renata disse que entendeu o convite como se tivesse ficado 'tudo bem' entre o casal, mas Aline negou: "Na visão deles foi uma forma de se desculpar. Só que ele conversou coisas comigo e deixou claro coisas que depois ele não cumpriu."

"Ele não foi coerente com o que ele vinha me dizendo e acho que não foi coerente nem com o que ele mesmo acredita. Tanto é que eles pediram desculpas", continuou Aline.

Mais tarde, em conversa na dispensa com Vinícius, ela confidenciou que Diogo tentou pegar em sua mão durante o filme.

"Ele me deu a mão, mas eu não estava confortável. Eu não quis ser ríspida. Mas você me conhece, Vinícius. E foi nítido o seu desconforto", falou a policial.

Vinícius disse que vai aproveitar o Sincerão desta noite para esclarecer as coisas com Diogo. "A gente tem que chamar quem colocou a gente no paredão", disse.