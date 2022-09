Homem mata eleitor com facada após perguntar em bar 'Quem é eleitor do Lula'

Um homem de 59 anos matou um eleitor com uma facada após perguntar em um bar "Quem é eleitor do Lula". Segundo o jornal "O Povo", o caso aconteceu no último sábado (24), em Cascavel, no Ceará.

Segundo informações do jornal, o homem entrou no estabelecimento e gritou "Quem é eleitor do Lula aqui?" e a vítima respondeu: "Eu sou". Em seguida, o suspeito desferiu uma facada no cliente.

A vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, o suspeito já foi identificado e segue foragido. Segundo a polícia civil, o crime pode ter sido motivado por discussão política.