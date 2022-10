Homem invade igreja e quebra 28 imagens de santos

Uma igreja teve todas as imagens de santos quebradas durante uma invasão de vândalos na tarde de segunda-feira (10). O caso aconteceu em São Mateus do Sul, no Paraná.

Segundo a Diocese, um homem entrou na igreja e quebrou diversas imagens da sala dos santos, do batistério, a imagem do Sagrado Coração de Jesus e da Padroeira Nossa Senhora da Assunção. O Sacrário onde fica Jesus Eucarístico não foi violado e também não foram danificadas as imagens dos anjos. Ao todo, 28 imagens foram quebradas.

Em nota, o Bispo da Diocese de União da Vitória, Dom Walter Jorge, lamentou o ocorrido. "Que Deus abençoe o povo de São Mateus neste momento doloroso. Esperamos estar juntos em breve, para um ato religioso de preces e reparação pelo mal cometido e sofrido", disse.