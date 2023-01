Homem atira em duas pessoas após mulher ser convidada para dançar

Os dois homens começaram a discutir e ele foi até o carro buscar uma arma, mas foi seguido e agredido por um grupo de pessoas, mesmo assim, conseguiu pegar a arma e atirou em direção aos agressores, no entanto, os disparos atingiram um homem e uma mulher, de 41 anos, que não tinham nenhuma relação com a discussão

