Hepatite misteriosa: Adolescente entra em coma e passa por transplante no Brasil; caso é investigado

A menina recebeu o fígado de um homem de 30 anos que teve morte cerebral após um acidente no Paraná. A família dele autorizou a doação na madrugada de sexta e um avião da Força Áerea Brasileira (FAB) realizou o transporte do órgão. No Brasil, há 58 casos suspeitos da hepatite misteriosa seguem em investigação pelo Ministério da Sáude e 12 já foram descartados.

""o quadro clínico da adolescente teve início na semana passada, evoluindo para um caso de insuficiência hepática, considerada fulminante, o que levou ao coma. Nesses casos, a solução é um transplante de fígado, sob pena do paciente não sobreviver muitos dias" caso não seja realizado, disse o médico Cláudio Lacerda em coletiva de imprensa. "No caso desta adolescente, todos os exames foram realizados e não houve a identificação da causa da doença. Por isso, o diagnóstico dela seria de hepatite, em sua causa mais desconhecida", afirmou.

A menina deu entrada no Hospital Meste Vitalino, em Caruaru, em estado grave com vômito, icterícia e urina escura e foi sumetida ao transplante que durou cerca de 6 horas. Antes disso, ela já havia procurado outros dois hospitais quando começou a apresentar os sintomas na semana passada.

Uma adolescente de 14 anos passou por um transplante de fígado com urgência em Recife, na última sexta-feira (20), após entrar em coma, devido a gravidade do quadro e os médicos investigam se trata-se da hepatite misteriosa aguda grave.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.