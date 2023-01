Gustavo desabafa com Ricardo sobre Gabriel

Continuando o papo, o participante destacou que Gabriel não conversa mais com ele. Logo depois, descartou que votaria nas meninas no momento. Na fala, destacou Bruna Griphao como um exemplo de quem não indicaria para o paredão.

Gustavo: "Se ele colocasse no paredão, ele me colocaria na hora. Eu e ele brincávamos na casa. Não fiz nada para ele. Ele nem olha na minha cara mais. Não falei nada para ele. Não falei de jogo, que votava nele."

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na segunda festa do BBB 23, Gustavo aproveitou para conversar com Ricardo. Em um desabafo, o fazendeiro contou sobre a relação com Gabriel e a mudança de comportamento do brother.

