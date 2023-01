Guimê e Tina combinam voto após treta

Guimê também opinou sobre a dupla Gabriel e Paula: "Acho o Gabriel muito jogador, e ela tá parceirona dele. Só que os dois tem uma vibe alto astral", disse o cantor. Tina concordou: "São potenciais aliados". O cantor, porém, deu outro ponto de vista sobre a dupla da casa de vidro. "Tem o lado positivo e negativo disso. O negativo é que ser jogador é daora, com limite. Quando o cara passa por cima do limite, quando o cara não tem coração por trás, interfere isso também", opinou Guimê.

A dupla conversou sobre o possível voto que dariam hoje. "Antes da hora que ele foi ali, chorou, que eu achei sincero, se arrepender por um talvez erro... antes daquilo ali, pra mim, eram eles que infelizmente nós íamos ter que colocar no paredão", disse Guimê sobre Cezar e Domitila. "Não vejo a gente colocando o Fred e o Alface assim, de cara. Não vejo a gente colocando a Aline e o Bruno, que estão 'fechadão' com a gente. Não vejo a gente colocando o Sapato e a Amanda. O Fred, gostei muito dele", continuou o cantor, e Tina concordou.

Tina falou com sua dupla sobre a treta que teve com Cezar mais cedo. O brother chegou perto dela para abraçá-la, falou algo em seu ouvido e a sister não gostou. Mais tarde, o enfermeiro foi pedir desculpas a ela e chorou. Tina explicou para Aline e Bruno o que rolou: "Eles me pediram desculpas se, em algum momento, algum comentário ou alguma brincadeira dele tinha me chateado. Eu fiz uma cara quando ele foi me cumprimentar na cozinha hoje. Não tive uma postura receptiva como em outros momentos de ontem, fui mais séria. Não vim atrás de relacionamento nenhum", disse a sister.

