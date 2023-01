Amiga de Fred Nicácio sugere racismo da Globo por não chamá-lo pelo nome

Só que a confusão já começou. Em entrevista ao Space do influenciador Muka, uma amiga de Fred Nicácio que administra as redes sociais dele sugeriu que a decisão de escolher qual brother receberia o nome Fred pode ter sido racista por parte da Globo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Camarote do BBB 23 tem duas pessoas com nome Fred. Um é youtuber e trabalha no canal de futebol Desimpedidos, e o outro é médico e tem como sobrenome Nicácio. Porém, o apresentador Tadeu Schmidt já disse que pretende chamar o primeiro de Fred e o segundo apenas de Nicácio para não ter confusão.

