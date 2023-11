Grupo envolvido com ‘jogo do Tigrinho’ é preso durante de operação

Três homens, de 23, 27 e 34 anos, foram presos, no domingo (19), durante uma operação contra um grupo criminoso responsável por lesar vítimas através de jogos de azar, utilizando o caça-níquel eletrônico “Jogo do Trigrinho” para enganar vítimas em todo o país.

A operação foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nas cidades de Curitiba, Piraquara e Pinhais.

Seis mandados de busca foram cumpridos. Carros e motos de luxo, 3,2 mil dólares, 700 reais, seis celulares, duas armas de fogo e um tablet foram apreendidos.

As diligências apontaram que o link da plataforma, disponibilizado pelos indivíduos, direcionava os usuários para apostas no “Jogo do Tigrinho”. A PCPR apurou que os indivíduos utilizavam as plataformas e davam dinheiro como fomento para a participação das vítimas.

“Após a divulgação e ingresso da vítima no site, eles ficavam com um percentual das apostas e, consequentemente, aumentavam o número de seguidores nas redes sociais. A engenharia social utilizada pelos criminosos funciona como o caça-níquel, pois a possibilidade de a vítima ganhar é pequena, lesando as vítimas”, afirma o delegado da PCPR Adriano Chofi.

O delegado da PCPR Tiago Dantas explica que os criminosos ainda realizavam rifas em perfis de redes sociais de carros e valores em dinheiro.

"Na ocasião, as vítimas depositavam valores em troca da participação dos sorteios onde os indivíduos não entregavam os prêmios", completa.

Os indivíduos são investigados por crime contra a economia popular, associação criminosa, exploração de loteria sem a autorização legal e lavagem de dinheiro.

Durante as apurações, os indivíduos, no intuito de ganhar seguidores nas redes, fizeram uma ação em um posto de gasolina de Curitiba. Na ocasião, ofertaram 8 mil reais em gasolina para motoboys.

Para chamar atenção nas redes sociais, eles ainda postavam vídeos com bebidas e veículos de luxo.