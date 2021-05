Grávida, Mulher de 30 anos e filha morrem no mesmo dia após covid

O noivo de Natália, Renato Serrano, falou sobre a perda dela e da filha pouco mais de um mês da morte do pai da jovem. Segundo Renato, o sogro contraiu covid após idas e vindas ao hospital e morreu no dia 7 de abril.

De acordo com o Uol, Natália já tinha superado a covid e morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória no dia 15 de maio. Uma cesariana de emergência foi feita para tentar salvar a bebê, mas a criança também morreu poucas horas depois.

Grávida de 6 meses, Natália de Siqueira, de 30 anos, morreu após ser internada com covid-19 e contrair uma bactéria hospitalar na UTI do Hospital Beneficente Unimar, em Marília, (SP).

