Governo zera imposto de importação de etanol e de alimentos básicos até o fim do ano

Com a medida, o preço da gasolina pode cair até R$ 0,20 para o consumidor, segundo o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz. “Nós temos uma estimativa que isso poderia levar a uma redução do preço da gasolina da ordem de R$ 0,20 na bomba. Isso é uma análise estática. Na prática, essa medida vai acabar arrefecendo a dinâmica de crescimento dos preços na ordem de R$ 0,20”, disse Ferraz.

Em relação ao etanol, a alíquota foi zerada tanto para o álcool misturado na gasolina como para o vendido separadamente. “Estamos preocupados com o impacto da inflação sobre a população. Estamos definindo redução a zero da tarifa de importação de pouco mais de sete produtos até o final do ano. Isso não resolve a inflação, isso é com política monetária, mas gera um importante incentivo”, declarou o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys.

O etanol e mais seis alimentos básicos como café, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja não pagarão imposto para entrarem no país até o fim deste ano. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (21) pelo Ministério da Economia e deve começar a valer a partir desta quarta-feira (23) após ser publicada no Diário Oficial da União.

