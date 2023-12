Governo vai pagar até R$100 mil por informações de criminosos procurados

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou, nesta quinta-feira (21), que o governo federal vai pagar recompensas de até R$100 mil para quem der informações sobre criminosos procurados. A portaria que cria a medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (22).

Os valores dos pagamentos serão definidos conforme os critérios estabelecidos pela pasta. Uma lista com os nomes dos procurados será criada e divulgada no site do ministério. As unidades de federação devem enviar no prazo de até 8 meses os nomes de criminosos procurados que se enquadrem nas normas estabelecidas pela pasta.

Critério e seleção dos indivíduos - Conforme a pasta, a inclusão dos indivíduos na lista dos procurados da Susp será efetuada com os seguintes critérios:

A lista de procurados irá mostrar dados do procurado como nome, data de nascimento, Cadastro Nacional da Pessoa Física (CPF), foto, mandado de prisão e nome da unidade de federação responsável pela seleção do investigado.

Recompensa - De acordo com a portaria, o valor da premiação varia entre R$30 mil e R$100 mil, que será fixado considerando diretrizes como a gravidade do fato, o grau de eficácia da informação para deslinde do fato e prisão do procurado e o risco efetivo ou potencial à vida e à integridade física do informante.

Quando as informações prestadas resultarem em recuperação de produtor de crime, a recompensa em favor do informante será de até 5% do valor recuperado. De acordo com a portaria, a premiação será custeada com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e o pagamento será feito por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública.