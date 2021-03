Governo oferece curso de inglês para profissionais de segurança pública

O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou o curso “Inglês Instrumental” na plataforma de Ensino a Distância da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (Rede EaD-Segen). A capacitação é voltada para os profissionais do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e busca estabelecer a comunicação básica com pessoas que conversem somente em língua inglesa, além de compreender o sentido amplo de textos em inglês.

Oferecido em quatro módulos e com carga horária de 30 horas/aula, o novo curso aborda os seguintes temas: introdução pessoal; descrições físicas e emocionais e ações que estão acontecendo; planos e pedidos; e possibilidades e capacidades.

Ao término do curso, os participantes serão capazes de iniciar um diálogo em língua inglesa, utilizar expressões com polidez e compreender o tópico central de texto; descrever pessoas, animais e objetos, física e emocionalmente; reconhecer e compreender pronomes pessoais e possessivos; reconhecer alguns vocábulos específicos sobre armas e afins; elaborar pedidos e perguntas específicas sobre quantidade; pedir permissão para proceder alguma ação, pedir e dar conselhos; e reconhecer e empregar tempos verbais.

Os interessados em participar do curso “Inglês Instrumental” devem se cadastrar na plataforma do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). Após a validação dos dados do profissional, o Módulo EaD-Segen é adicionado aos sistemas e fica disponível para acesso. Para quem tem cadastro no Sinesp, basta entrar no portal com login e senha e acessar a Rede EaD-Segen.