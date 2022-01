Governador do RJ é diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez

O governado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, testou positivo para Covid-19 pela segunda vez. A informação foi confirmada por ele, nesta domingo (02), em sua conta no Twitter. Castro foi diagnosticado com a doença pela primeira vez em dezembro de 2020. "Neste domingo, pela manhã, fiz o teste da Covid-19 e, infelizmente, testei positivo - pela segunda vez. Estou bem. Apenas com um pouco de coriza. Vou me cuidar aqui e cumprir todos os protocolos. Vacinem-se! Essa é a melhor forma de combater a Covid!", disse ele.

