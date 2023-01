Gabriel se prepara para Jogo da Discórdia

Na cozinha, em conversa com Paula, sua dupla e que também veio da Casa de Vidro, o brother soltou: "Eu consegui descansar, agora estou na pilha de tomar um café preto. Porque hoje, vai ser muito tiro em mim", após o comentário, ele saiu do cômodo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel, que recebeu um 'alerta' de Tadeu Schmidt na última edição do BBB 23 (Globo) sobre seu comportamento no relacionamento com Bruna Griphao, está se preparando para o Jogo da Discórdia de logo mais.

