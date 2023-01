Emilly Araújo diz que chorou e teve dificuldades para dormir ao ver situação de Bruna Griphao no BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencedora do Big Brother Brasil 17, a apresentadora e influenciadora Emilly Araújo diz que chorou muito e demorou para conseguir dormir na noite de domingo (22). O motivo foi o que aconteceu na atual edição do reality. Na data, o apresentador Tadeu Schmidt quebrou o protocolo do programa e fez um alerta aos participantes sobre o relacionamento da atriz Bruna Griphao com o modelo Gabriel Tavares.

Nas redes sociais, fãs do BBB logo lembraram que a situação de agora guarda semelhanças com a edição de 2017. Na época, o médico Marcos Harter foi expulso da atração por, durante uma briga com Emilly -com quem se relacionava-, colocá-la contra a parede enquanto gritava e apontava o dedo no rosto dela.

Quase seis anos depois do ocorrido, foi a primeira vez que a ex-BBB se pronunciou publicamente sobre o assunto. "Parabéns, Globo, por fazerem o que deveriam ter feito em 2017 Assim a Bruna não precisa passar por mais de quatro anos de terapia para tentar superar agressões psicológicas e físicas como eu", escreveu ela no Twitter.

"Eu nunca toquei no assunto, nunca consegui falar porque ainda é muito doloroso. Não sei como eu tive coragem de me posicionar neste momento. Acho que minha mãe no céu está segurando a minha mão e me dando força", afirma -a mãe de Emilly morreu no final de 2016.

"No domingo, antes de dormir, eu chorei muito. Lembrar do que vivi é como se estivesse acontecendo agora", diz ela à coluna.

Desde que ganhou o BBB, em 2017, Emilly diz receber ataques nas redes sociais por causa do que viveu com Harter dentro da casa. Ao se posicionar sobre o que está acontecendo na edição atual, ela conta que os ataques aumentaram. "É desesperador ver tantas mulheres defendendo agressores e, de alguma forma, culpando a vítima pela situação."

"Mas, ao mesmo tempo, tem o dobro de mulheres me mandando mensagens a todo instante, falando que se orgulham de eu ter tido essa coragem de falar sobre isso agora, porque isso as encoraja a sair de um relacionamento tóxico", salienta.

A apresentadora e influenciadora diz optar por não ver a edição televisionada do BBB justamente porque o programa lhe desperta gatilhos emocionais. Mas acaba acompanhando a repercussão do reality nas redes sociais, como ocorreu no domingo (21).

"Como hoje as pessoas estão se solidarizando e se importando mais com esse assunto, eu tive menos medo de falar agora. Antes, eu me sentia muito sozinha. Mais do que sozinha, eu sentia vergonha, culpa, que é o que a maioria das mulheres sente", afirma.

Ela diz não julgar Bruna por ter dificuldades em enxergar o que está vivendo com Gabriel. "É muito difícil. É muito mais fácil uma pessoa de fora perceber, que é o que, graças a Deus, está acontecendo agora. Na minha vez, não aconteceu", diz.

"Eu acho que se a Globo tivesse se solidarizado com o meu caso naquela época, talvez eu não tivesse sofrido e esteja sofrendo até hoje por conta disso", lamenta. Ela pondera, porém, que é muito grata por ter tido a oportunidade de participar do reality.

Logo no início da edição do BBB de domingo, Tadeu Schmidt disse que faria um alerta "antes que fosse tarde". Ele citou um diálogo entre Bruna e Gabriel, em que a atriz dizia que era o "homem da relação" e o modelo respondia: "Mas já, já você vai tomar umas cotoveladas na boca".

"Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira", advertiu o apresentador.

Emilly diz esperar que a situação de Bruna e Gabriel não evolua para o que ela viveu. "Tomara que essa coisa horrível que aconteceu comigo e que acontece com tantas mulheres possa servir de exemplo. Isso acaba com a nossa autoestima."