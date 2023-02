Gabriel deixa recado misterioso para brothers e sisters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo eliminado do BBB 23, Gabriel Tavares deixou o programa e acabou colocando fogo no parquinho com a mensagem misteriosa enviada aos ex-colegas de reality na tarde desta quarta-feira (1). O modelo desejou sorte para todo os participantes e avisou que está na torcida por poucos brothers e sisters.

"Não deu nem tempo de sentir saudades minhas, mas já vim passar uma palavrinha. Tudo que vivi foi muito intenso, independente de jogo, de tudo. Quero continuem jogando do jeito que a gente estava jogando. Acredito que já tenho meus favoritos aqui, eles sabem quem são", começou.

Ele, então prosseguiu: "Aproveitem enquanto há tempo, porque parece que não passa o tempo aí, mas é muito rápido e vou estar acompanhando vocês", disse Gabriel. Depois do recado, Paula Freitas caiu no choro e pediu Justiça ao lamentar a eliminação de Gabriel com 53,3% dos votos.

A biomédica foi para área externa da casa e se isolou. A sister, que entrou no programa em dupla com o ex-brother após vencerem a votação da Casa de Vidro, lamentou: "A única pessoa que eu confiava. Gabriel, não era para ser assim, era para você está aqui. Amigo, se estiver me escutando, eu amo você, amo você".