Gabriel chora com Bruna antes de Paredão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A pressão do Paredão chegou até Gabriel. No começo da noite desta terça-feira (31) no BBB 23 (Globo), o rapaz começou a chorar sentado em uma roda com colegas do Quarto Deserto.

GABRIEL: Tava precisando [chorar] o dia inteiro.

MC GUIMÊ: É o fardo que a gente pode carregar. Mas deixa eu falar pra você, parça? Eu sinto no coração que você vai ficar.

Paula começou a pedir para os céus para que Gabriel fique. Bruna continuou chorando em silêncio.

"Por mais que eu esteja chorando agora, eu tenho um sentimento bom de que não chegou meu momento ainda", disse Gabriel. Então, ele se virou para Bruna e pediu perdão: "Desculpa por ter te colocado nessa situação".

Os dois se abraçaram, e a conversa do grupo continuou, relembrando momentos anteriores no reality. Gabriel conseguiu aos poucos parar de chorar, enquanto Bruna foi consolada pelo restante do grupo.

"Se Deus quiser, a gente ainda vai trocar uma resenhinha no quarto hoje. Vai dar certo, gente. Fé", finalizou o brother.