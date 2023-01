Cara de Sapato diz que não vai vetar Gustavo da Prova do Líder no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cara de Sapato foi até à academia conversar com Gustavo sobre o jogo no BBB 23 (Globo). O líder da semana garantiu que, se tiver o poder do veto, não vetará Gustavo da Prova do Líder.

CARA DE SAPATO: "Você sabe, até uma coisa que eu estava conversando com o pessoal, eu tenho o Poder do Veto. Você e a Key seriam pessoas fortes que eu poderia vetar. Eu refleti sobre isso. Eu ia até conversar com você. Mas eu não vou te vetar Cowboy, nem você e nem a Key, de verdade, foi algo que eu pensei, só que eu não consigo irmão".

GUSTAVO: "A gente não é da mesma turma e tal, mas a primeira vez que a gente foi pro Paredão também, a galera falou: 'Ah, ou Sapato e a Amanda'. Quando a gente estava em dupla, que queria votar em você, falei: 'Cara, estou fora, aí pode jogar vocês aí que o Sapato eu não voto'. Pode perguntar, Key também falou: 'Não, o Sapato não, pode ser qualquer pessoa, o Sapato não'".