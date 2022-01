Funcionários se deparam com idosa viva em necrotério antes de ser enterrada

Uma idosa de 78 anos, identificada como Clotilde Rieck, foi encontrada viva dentro de um necrotério por funcionários de uma funerária, pouco antes de ser levada para ser enterrada. O caso aconteceu no Posto de Saúde Eva Dias de Melo, em Cidreira, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, no dia 31 de dezembro. A idosa teve o óbito confirmado na unidade de saúde após sofrer duas paradas cardíacas. A família foi informada logo em seguida sobre a morte de Clotilde, assim, o velório e o funeral começaram a ser organizados por eles com o apoio da equipe da unidade de saúde e da assistência social do município. Porém, funcionários da funerária se depararam com a idosa viva quando foram remover o corpo. "Quando ele descobriu o corpo para fazer a remoção dela, ela estava viva, com o braço erguido, o olho aberto e pedindo ajuda", disse a sobrinha-neta de Clotilde, Bianca Schneider, em entrevista ao G1. O funcionário pediu socorro na unidade de saúde, ele relatou que a paciente estava com o coração batendo e ofegante. No mesmo dia Clotilde foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, onde passa bem. O caso será investigado e a Prefeitura de Cidreira confirmou que a médica responsável por atestar o óbito foi afastada do cargo.

