Funcionário é demitido por fazer foto com refrigerante do concorrente no aniversário do filho

Ele disse ainda que os produtos do aniversário foram comprados por ela e não podia rejeitar. Diante disso, ele entrou com uma ação contra a empresa por danos morais e ganhou a causa.

“Eu não estava esperando. Me pegou de surpresa, eu fiquei muito triste, porque era uma data que eu estava comemorando o aniversário do meu filho. Um dia depois aconteceu isso. Em momento algum eu estava esperando que isso poderia acontecer, ainda mais por um motivo tão fútil”, disse em entrevista ao Uol.

Porém, após compartilhar uma foto com colegas de trabalho mostrando o aniversário do filho, ele foi chamado no RH e desligado por “baixo desempenho”.

Uma empresa foi condenada a indenizar em R$ 7 mil, um ex-funcionário que alega ter sido demitido por servir, na festa do filho de 2 anos, um refrigerante de uma marca concorrente a do empregador dele. O caso aconteceu na cidade de Ariquemes, em Rondônia e está repercutindo na mídia nacional.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.