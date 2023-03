Fred se diz 'muito feliz' por estar no Paredão do BBB 23

Fred: "Estou emparedado, e, assim, preciso ser 100% sincero com vocês. Quando eu entrei aqui, eu tinha poucas certezas. E uma delas era que eu não ia perder minha família, meus amigos e meus fãs. Então quero olhar no fundo dos olhos dos meus fãs e dizer que eu preciso de uma resposta".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred, que está no 10º Paredão do BBB 23, se mostrou tranquilo. No Raio-X, ele diz que a berlinda pode ajudá-lo a entender melhor o jogo.

