Aline se emociona ao enviar recado para marido no BBB 23

Aline: "Porque você, nesses últimos 13 anos que a gente está junto, desde que a gente se conheceu, é a pessoa que mais me incentiva, que mais me dá forças, que mais me fala 'Aline, vai, você consegue'. E eu estou aqui, meu amor. Então muito obrigada".

Aline: "Eu quero deixar hoje uma mensagem pro meu marido. Amor, Igor, eu te amo muito, muito, muito. Não tem um dia nesta casa que eu não sinta você no mais fundo no meu coração".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aline Wirley usou o Raio-X do BBB 23 para direcionar algumas palavras para seu marido, o ator Igor Rickli. A cantora ficou com a voz embargada e enxugou lágrimas enquanto fazia o depoimento.

