Fred no Paredão e Gustavo vetado da próxima liderança do BBB 23

Marvvila foi a outra eliminada. No último pergaminho de consequência, acabou escolhendo Cristian para sair da etapa junto com ela.

Gabriel Santana foi quarto a deixar a prova na madrugada. A consequência do ator será ficar fora da próxima Prova do Líder.

Após afirmar que não estava se sentindo bem, Larissa pediu para deixar a Prova do Líder. Como consequência, a sister estará fora da Prova do Anjo desta semana.

Após 52 minutos de prova, Cara de Sapato foi o primeiro a deixar a Prova do Líder. Ele sorteou uma consequência e não poderá votar no próximo Paredão.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quinta Prova do Líder do BBB 23 (Globo) teve consequências para os primeiros nove eliminados da dinâmica. Após mais de oito horas, restam seis participantes na disputa: Aline, Fred Nicácio, Guimê, Sarah, Cezar e Amanda.

