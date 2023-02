Fred Nicácio revela que foi paquerado por Anitta e deu fora na cantora

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A academia do BBB 23 virou um ponto de encontro dos participantes para se exercitarem. Só que o espaço é um local também de fofocas e revelações bombásticas sobre a vida antes do reality da Globo. Na tarde desta sexta-feira (10), em conversa com Cristian Vanelli, Gustavo Benedeti e Key Alves, Fred Nicácio contou que Anitta deu em cima dele uma rede social durante a pandemia.

A paquera virtual com intenções reais, segundo o médico, aconteceu quando ele participou de uma ação na página oficial de Bruno Gagliasso para falar de racismo. "A Djamila Ribeiro ocupou o Instagram do Paulo Gustavo e eu entrei no de Bruno. Anitta estava na live e começou a me xavecar: 'Doutor Fred, pelo amor de Deus, que delícia que você é'", começou.

O brother prosseguiu no relato. "Ela falando horrores e eu super sem graça na live. Aí, ela começou a me seguir do nada e eu: 'Bicha. Nem tenta porque eu sou viado", contou Nicácio arrancando gargalhadas dos aliados do quarto Fundo do Mar. "Nem tenta. Do que você gosta, eu gosto mais ainda", brincou Key Alves.

A jogadora de vôlei, então, quis ainda saber como era Anitta e indagou: "Ela é super interativa, né?", e o médico concordou. Ele ainda elogiou a funkeira: "Tem que ser. Ela é a cantora mais popular de todas".

Nas redes sociais, houve quem duvidasse da paquera de Anitta em cima do brother. "Ele vive numa realidade paralela. Amo a lenda", disse um fã. "No mundo dele, só se for", debochou outro internauta. "Dr. Fred no multiverso da loucura", ironizou outro.

A reportagem foi conferir se Anitta seguia o brother nas redes e não achou o perfil oficial da cantora entre os seguidores do médico. Ela também não citou o nome de Fred Nicácio em um vídeo que fez no início do programa sobre os participantes do BBB 23 que já conhecia fora da casa.