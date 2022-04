Folha de SP comete gafe e anuncia morte de Rainha Elizabeth II

EU TO MORRENDO COM A FOLHA DE SÃO PAULO O estagiário da @folha deixando o texto da morte da Rainha Elizabeth já pronto pra quando a véia morrer e publicou sem querer! "Morreu nesta XXXXXX-feira, aos XX anos, em decorrência de XXXXXXXX." HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/8yTDpxkNCg

No Twitter, o nome da rainha foi parar entre os assuntos mais comentados de hoje e a gafe do jornal acabou virando piada.

O jornal Folha de São Paulo cometeu um erro nesta segunda-feira (11) ao anunciar a morte da Rainha Elizabeth II. O obituário pré-pronto não estava com as informações preenchidas e deu o que falar nas redes sociais.

