Forças Armadas compram 35 mil comprimidos de Viagra

As Forças Armadas aprovaram a compra de mais de 35 mil unidades de Viagra, medicamento usado no tratamento de disfunção erétil, conhecido como Viagra. Informações do Portal da Transparência e do Painel de Preços do governo federal dão conta de que oito pregões foram realizados por unidades ligadas aos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

Conforme a colunista do Globo, Bela Megale, nos processos de compra o remédio é identificado pelo nome do princípio ativo "Sildenafila", composição Sal Nitrato (Viagra), nas dosagens de 25mg e 50mg. No total, foram 28.329 comprimidos destinados à Marinha, 5 mil para o exército e 2 mil para Aeronáutica.

Na semana passada, a colunista trouxe à tona um levantamento que mostra a aprovação de processos de compra de mais de 1 milhão de quilos de picanha, filé mignon e salmão entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2022, na gestão do ex-ministro da Defesa, Braga Netto.