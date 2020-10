Flávio Bolsonaro viaja para Noronha com voo pago pelo Senado

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), viajou para Fernando de Noronha com a esposa, com passagens pagas pelo Senado.

De acordo com O Globo, após o caso vir a público, o senador afirmou que teria sido um erro de sua equipe e que vai pagar as próprias despesas.

No sistema do Senado, consta que o senador foi reembolsado pelas passagens aéreas compradas pela companhia aérea Azul no valor de R$ 1.361,19. Somado ao custo de passagem no trecho Brasília-Recife, o reembolso total foi de R$ 1.617,66.

A cota parlamentar é usada para ressarcir despesas de senadores apenas em compromissos oficiais.