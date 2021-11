Fiocruz investiga dois casos da doença da vaca louca em humanos

A Fiocruz investiga dois casos suspeitos da doença da vaca louca no Brasil. Segundo a instituição, ambos os casos foram detectados no estado do Rio de Janeiro e os pacientes infectados estão em isolamento no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz).

A Fiocruz não deu detalhes sobre a situação deles, mas informou que um reside em Duque de Caxias e outro em Belford Roxo.

A “Doença da Vaca Louca” é contraída por meio do consumo de carne bovina contaminada e causa um problema chamado encefalopatia espongiforme.

A doença ataca diretamente o cérebro causando buracos que se assemelham à estrutura de uma esponja e que se multiplicam rapidamente.

Com isso, há uma degeneração do sistema nervoso que pode levar à morte do infectado.

Em setembro, dois casos da doença já haviam sido confirmados pelo Ministério da Saúde, mas na época, eles foram detectados em animais e não chegaram a infectar humanos, segundo a pasta, porque a carne não foi comercializada.