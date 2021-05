Fiocruz deve entregar hoje mais 5,9 milhões de vacinas contra Covid-19

De acordo com a Fiocruz, parte das vacinas que serão entregues no próximo mês estão em processamento final.

O imunizante foi desenvolvido em uma parceria entre a Universidade de Oxford e a farmacêutica inglesa AstraZeneca. Ainda no ano passado, elas firmaram com a instituição científica brasileira um acordo para transferência de tecnologia. A fabricação em larga escala no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz (Bio-Manguinhos) teve início em março deste ano.

Mais 5,9 milhões de doses de vacina contra Covid-19 serão entregues, nesta sexta-feira (28), pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). De acordo com a Agência Brasil, uma nova remessa com 600 mil doses estão previstas para serem repassadas na segunda-feira (31). Ao todo, já foram entregues 21 milhões de doses de imunizante, neste mês de maio.

