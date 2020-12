Fim do auxílio emergencial: Caixa paga última parcela na próxima semana

A Caixa Econômica Federal vai depositar a última parcela para pagamento do auxílio emergencial nesta terça-feira (29), para os nascidos em dezembro. O dinheiro ficará disponível no aplicativo Caixa Tem e poderá ser movimentado para pagamento de boletos, para realizar compras pela internet e em estabelecimentos com maquininhas.

Os beneficiários do auxílio emergencial terão até 90 dias depois do crédito na conta poupança digital da Caixa para sacar o dinheiro. Há um calendário específico para os saques.