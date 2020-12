Ex-ministro, Teich estima que 230 mil brasileiros morreram por Covid-19

O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou nesta sexta-feira de Natal (25) que, por causa da subnotificação, o número de mortes no Brasil por coronavírus é maior que os 190 mil registrados até ontem. O médico estima que aproximadamente 230 mil brasileiros tenham falecido por causa de covid-19 desde o início da pandemia. "Os números crescem de forma significativa", escreveu ele, em rede social. "Como aconteceu no início da pandemia, não é possível saber onde esses números vão chegar.".

A Covid-19 é a pior pandemia que o Brasil já viveu, ela é mais grave que a Gripe Espanhola.

O Brasil marcou ontem, dia 24 de dezembro, 190 mil mortes. Se incluirmos nesse número as mortes subnotificadas, que conservadoramente representam 20% do total atual. — Nelson Teich (@TeichNelson) December 25, 2020

Teich foi ministro da Saúde entre abril e maio. Ele sucedeu o médico Luiz Henrique Mandetta. Os dois deixaram o governo porque divergiram do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na condução científica do combate ao coronavírus. No lugar deles, o presidente colocou um militar sem formação na área de saúde para comandar o Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello.