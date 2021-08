Filho de secretário do ministério terá que pagar R$ 15 mil por furar fila da vacina

O documento, entretanto, não configura confissão de culpa. O pai do estudante chegou na Vigilância em junho, não gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello.

De acordo com o UOL, Medeiros assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Federal e com o Ministério Público da Paraíba (MPE-PB) se comprometendo a pagar o valor estipulado.

Daniel Freire de Medeiros, filho do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, terá que pagar R$ 15 mil por furar a fila da vacinação contra covid-19.

