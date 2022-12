Filho de Pelé chega e movimentação no hospital é intensa

No hospital estão as filhas Kelly, Flávia e agora Edinho. Além das netas de Pelé, que está anestesiado e recebendo tratamento paliativo.

Filhos e netos estão chegando ao hospital para passar o Natal com o Rei do Futebol, que luta contra um câncer de cólon desde o ano passado, mas teve o quadro agravado.

Edinho, filho de Pelé, chegou na tarde deste sábado (24) no hospital Albert Einstein e a movimentação no quarto do ex-jogador é intensa. Ontem houve suposições sobre o estado de saúde dele e Kelly chegou a publicar uma foto com o pai.

