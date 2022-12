Crianças são encontradas enterradas um dia após corpo de mãe ser localizado em cova

Duas crianças, de 5 e 8 anos, foram encontradas enterradas com sinais de violência, nesta sexta-feira (23), na Linha Mezari, em Belo Horizonte, próximo a casa onde a família morava com o padrasto. Segundo informações da polícia, as duas meninas estavam com "afundamento de crânio".

Conforme a Polícia Civil, as investigações apontam que as vítimas desapareceram há uma semana junto com a mãe Neusa Maciel, 24. A mulher foi encontrada enterrada na última quinta-feira (22), também com sinais de morte violenta.

Ainda de acordo com a polícia, as investigações seguem para confirmar se as mortes estão ligadas ao corpo de um homem encontrado carbonizado na terça-feira (20), dentro de um carro.

Exames devem confirmar se o homem é o padrasto das crianças.