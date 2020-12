Fernando de Noronha tem novo protocolo de segurança para turistas

A ilha de Fernando de Noronha tem novo protocolo de segurança para receber visitação dos turistas a partir desta segunda-feira (21). De acordo com o IG, antes de viajar, as pessoas que não tiveram Covid-19 devem realizar o teste com 48 horas de antecedência ao dia do embarque. As novas medidas foram publicadas no Diário Oficial de Pernambuco.

Já para turistas que testaram positivo para a doença, é necessário que o resultado do exame RT-PCR seja apresentado com 20 a 90 dias de antecedência ao embarque.

Entre as medidas de proteção já em vigor, a utilização de máscaras em ambientes públicos ainda é obrigatória, assim como uso de álcool em gel, distanciamento social e utilização do aplicativo Dycovid, que notifica pessoas em caso de possível contato com pessoas contaminadas.