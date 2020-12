MP denuncia Aécio Neves por obra da Cidade Administrativa em Minas Gerais

O deputado federal e ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB) foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por peculato, corrupção e lavagem de dinheiro pela obra da Cidade Administrativa, a sede do governo do Estado. A obra custou R$ 1,3 bilhão. Além dele, outras 15 pessoas também foram denunciadas, no entanto, os nomes não foram divulgados.

De acordo com o R7, o suposto esquema teria ocorrido entre os anos de 2007 e 2010 e Aécio já havia sido alvo Polícia Federal por corrupção ativa e passiva, desvio de recursos públicos e falsidade ideológica em investigação envolvendo a obra.

Em nota, assessoria do deputado classificou a denúncia como "insustentável" e garante que "a obra citada, concluída há mais de 10 anos, foi realizada de forma exemplar, com os preços apresentados na licitação considerados abaixo dos de mercado pelo próprio MP".