FBI e PF prendem irmãos brasileiros por suspeita de ligação com o Estado Islâmico

Foram encontraram ligação dos brasileiros com suspeitos que já estão presos ou investigados por outros países europeus, conforme as informações das autoridades espanholas.

Conforme as investigações, os suspeitos teriam divulgado propaganda do grupo terrorista na internet, além do compartilhamento de materiais sobre atividades terroristas, como preparo de explosivos e envenenamentos, segurança cibernética, hacking e documentos que justificam ataques suicidas.

Dois irmãos brasileiros foram presos pela Guarda Civil da Espanha, em Málaga, por suspeita de ligação com o Estado Islâmico. O FBI e a Polícia Federal do Brasil deram apoio na prisão dos suspeitos que foram encaminhados para Madri.

