Fazendeiro mata eletricista de empresa após ter luz cortada

O fazendeiro Sebastião Ayres de Assis neto está sendo procurado após ter matado , no dia 29 de outubro, o funcionário de uma empresa de fornecimento de energia, após a vítima cortar a luz dele por falta de pagamento. O caso aconteceu em Limoeiro, em Pernambuco.

Segundo o IG, José Reginaldo de Santana Júnior, de 31 anos, fazia o trabalho de desligamento de energia com outro colega de profissão, não identificado, quando o proprietário da fazenda chegou ao local armado e disparou contra eles. José Reginaldo morreu na hora, mas o colega de profissão foi obrigado a religar a energia e colocado no porta-malas do carro.

Sebastião está foragido e uma recompensa de até R$ 20 mil é oferecida para quem avisar, ao Disque-Denúncia, informações que levem à localização e prisão do homem.