Famílias de baixa renda não terão cobrança adicional na conta de luz em Dezembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), anunciou nesta sexta-feira (26), que famílias de baixa renda não terão cobrança adicional, adotando a bandeira tarifária verde no mês de dezembro para quem recebe o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica.



De acordo com a Aneel, as contas de luz adotaram o Sistema de Bandeiras desde 2015. Com a escassez de chuva e termelétricas adicionadas, o valor sobre indicando a bandeira vermelha ou amarela, já a verde significa que os reservatórios estão cheios e não é necessário o uso dessas termelétricas.



A agência havia anunciado para o mês de novembro o uso da bandeira amarela para a tarifa social, com adicional na conta de luz de R$1,87 para cada 100 kWh consumidos por mês. Até outubro a bandeira vermelha, que é mais cara, estava acionada, indicando que as famílias de faixa renda tinham que pagar o extra de R$9,49 por cada 100kWh.