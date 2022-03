Famílias de baixa renda continuam com bandeira verde em abril

São famílias de baixa renda, inscritas no programa de Tarifa Social, que também recebem descontos de 10% a 65% sobre as taxas das bandeiras, dependendo da faixa de consumo.

Consumidores que recebem o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica continuam com a bandeira verde no mês de abril, ou seja, sem a cobrança de valores adicionais na tarifa.

