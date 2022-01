Família morre após carro ser soterrado; Criança de 3 anos foi arremessada com impacto

Uma família de cinco pessoas morreu após o carro em que estavam ser soterrado por um deslizamento de encosta dentro do condomínio Retiro do Chalé, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os corpos foram encontrados nesta segunda (10). Entre as vítimas, estão Ana Alexandrino Santos, 3, que estava no carro com o pai e mãe, Henrique Alexandrino dos Santos, 41, e Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino dos Santos, 40, e o irmão de Ana, Vitor Cardoso Alexandrino Santos, de 6 anos. A última vítima é Geovane Vieira, 42, que dirigia o carro, e também é parente da família. O carro em que estavam foi arrastado pela lama por cerca de 400 metros, restando apenas os destroços. Devido ao forte impacto, a criança de 3 anos acabou sendo arremessada para fora do veículo. Ela foi a primeira a ser localizada pelo Corpo de Bombeiros. Já o último corpo foi encontrado por volta das 19h30 desta segunda (10). Os cinco saíram de Paula Cândido, na Zona da Mata mineira, em direção ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. A mãe, Deisy, chegou a ligar para familiares informando que iria seguir por outro caminho, pois a BR-040 estava interditada. Após a ligação, não houve mais notícias da família desde sábado (8).

